– A programsorozat jövő hét pénteken zászlófelvonással és lovas felvonulással, majd délután 6-kor Lázár János országgyűlési képviselő, miniszter, illetve Závogyán Magdolna államtitkár köszöntőjével indul – hangzott el az idei, háromnapos Hagymafesztivál beharangozó sajtótájékoztatóján csütörtökön, a helyi gazdakör székházában. A jövő hét végén, azaz szeptember 13-a és 15-e között várható rendezvényekről Farkas Éva Erzsébet polgármester, illetve a szervezők adtak tájékoztatást: a Hagymaházat vezető Zsámboki Erika, Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató, Barna Gábor, a városmarketing-iroda vezetője, Molnár Viktor, a Marosmenti Vállalkozók Szövetségének alelnöke, Nagy Gábor, a Makó és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke és Vass Gábor, a Csanád és Térsége Gazdakör elnöke.

A makói Hagymafesztivál szervezői Farkas Éva Erzsébet polgármester társaságában. Fotó: Szabó Imre

Hagymafesztivál a fiataloknak

Megtudtuk többek között, hogy az 1991 óta megrendezett fesztivál idei rendezvényére idén 122 árus jelentkezett szerte az országból. A pavilonokat, sátrakat ezúttal is a 43-as főútvonal ez időre lezárt főtéri szakaszán helyezik el. A színpadi programokkal ezúttal a fiatalokat igyekeztek elsősorban megszólítani – a sztárvendégek Curtis, az Animal Cannibals és Demjén Ferenc lesznek, de népszerű DJ-ket is hívtak, például Regán Lilit. Kiderült az is, hogy pénteken hajnal fél egyig tart a zenés program, szombaton éjfélig, vasárnap pedig várhatóan fél 11-ig.

A 43-as főtéri szakasza idén is az árusoké lesz a Hagymafesztiválon. Archív fotó: Szabó Imre

A Maros-parti város központjában családi és gyermekprogramokkal, óriáskerékkel és vidámparki játékokkal, interaktív cirkuszművészeti bemutatóval, erősember-vetélkedővel is várják a szórakozni vágyókat, és helybeli kulturális-művészeti csoportok ugyancsak bemutatkozási lehetőséget kapnak. A főzőverseny a Hagymaház előtt szombaton lesz. Aki a makói hagymára kíváncsi, az a gazdakör standjánál láthatja, mi mindent terem az itteni vidék, és lesz vállalkozói sziget is a 25 éves vállalkozói szövetség szervezésében.