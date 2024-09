A tárlat anyagáról a fővárosi közgyűjtemény sajtósa, egyben az utazókiállítás projektvezetője, Koren Zsolt elmondta, darabjai a Ráth György-villában látható, 600 műkincset bemutató tárlatból, illetve az adattárból és a könyvtárból származnak.

Az ötletes bemutató szombaton délelőtt sokak figyelmét felkeltette. Fotó: Szabó Imre

– A kollekció legérdekesebb, legértékesebb, most Makón látható darabja az Iparművészeti Múzeum legelső, 19. század közepi leltárkönyvének másolata. Akkoriban a műtárgyakat kézírással vették lajstromba, és az akkori munkatársak le is rajzolták a darabokat – mondta. A könyv mellett természetesen maga a műtárgy is ott van.

A könyvtár előtt szombaton a Mare Temporis Alapítvány korhű ruhába öltözött színművészei mutatják be az érdeklődőknek a régi könyveket, újságokat. Niklai Gyöngyi, a múzeum Iparművész Műhelyének vezetője pedig iniciálékat, könyvgyűjteményi motívumokat ábrázoló test- és arcfestést készít délután 4-ig.

Az országjáró kiállítás a makói könyvtárban keddig látható, onnan Szekszárdra utazik tovább. Az Iparművészeti Múzeum azonban egy kicsit ezt követően is a Maros-parti városban marad, hiszen a szervezők a könyvtárnak adományoztak ötven, korábbi tárlatot bemutató katalógust.