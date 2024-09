Mindössze egyetlen olyan prózai színdarab van Magyarországon, amely harminc éve fut, ráadásul ugyanazzal a szereposztással. Kálloy Molnár Péter, Gáspár András és Kálid Artúr 1994-ben a Komédium Színházban mutatta be a Shakespeare Összes Rövidítve (S.Ö.R.) című előadást, amelyet azóta csaknem 700-szor játszottak. Hétfőn este a szegedi közönség is láthatta a Belvárosi Moziban egy jótékonysági rendezvényként. Utoljára 2007-ben volt itt ez a produkció, sokaknak így az újdonság erejével hatott az improvizációs színház, amely Shakespeare összes művét megmutatta. Volt, amit elrappeltek, mást zanzásítva eljátszottak, de akadt olyan darab is, melybe a nézőket is bevonták. Mindezt rendkívül humoros formában tette a három színész, így igazi könnyed kikapcsolódást jelentett a két órás produkció.

Közönségtalálkozó zárta a jótékonysági színházi előadást. Fotó: Timár Kriszta

Az előadás végén a szegedi nézők egy kis extrát is kaptak: Kálloy Molnár Péter, Gáspár András és Kálid Artúr elmesélték, hogyan készült a darab és miként alakult az elmúlt három évtizedben. A jegyvásárlók a szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club által kezdeményezett országos jótékonysági programot, a Stroke Kampányt támogatták, amelyet október 12-én tartanak majd egy időben 17 városban, köztük Szegeden is.