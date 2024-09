– A tizenhárom évvel ezelőtt először megrendezett kakasfőző fesztivált Szentmihályon Nógrádi Tibor honosított meg. Mára pedig ez az egyik legsikeresebb rendezvénye lett a településrésznek – mondta lapunknak szombaton az idei rendezvényen Ruzsa Roland. Szentmihály és Dorozsma önkormányzati képviselője hozzátette, hogy reggel kapták meg a húst a csapatok, és azonnal neki is álltak a főzésnek.

Kakaspörkölt főtt a bográcsokban, délutánra készültek el az ínycsiklandó ételek. Fotó: DM

– A szombati főzésre csaknem ötven csapat jelentkezett, és nem csupán helyiek. Volt, aki Dorozsmáról, de olyan is, aki Bordányból érkezett. Nagyon örülök annak, hogy képviselőként először tudtam megszervezni ezt a programot, és remélem, hogy a jövőben is hasonlóan sikeres rendezvények lesznek Szentmihályom. Azt is szeretném kiemelni, hogy ez nem jöhetett volna létre Mihálffy Béla országgyűlési képviselő segítsége nélkül. A képviselő mindig támogatja a hasonló közösségi rendezvényeket. Azt tudom megígérni a szentmihályiaknak, hogy szívvel-lélekkel látom el a képviseletüket a szegedi közgyűlésbe – fogalmazott Ruzsa Roland. A képviselő azt is elmondta, hogy határozott elképzelései vannak arról, hogy miként tudná tovább fejleszteni a helyi közösséget, illetve több infrastrukturális beruházást is terveznek.

Dorozsmáról és Bordányból is érkeztek. Fotó: DM

Az egyik csapat főszakácsa Rózsa Tibor volt, aki szentmihályi, de négy éve Dorozsmára költözött. Ő azt mondta lapunknak, hogy a szentmihályi bölcsőde csapatának főzött, és elárulta, hogy a jó pörkölt titka az egyszerűség.