Az egész iskolának bemutatkoztak kedd reggel a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium kilencedikes diákjai. A fiatalok az aulában gyülekezetek, ahol Angyalné Kovács Anikó igazgató köszöntötte őket és ahol az a fontos információ is elhangzott, hogy még aznap be kell fizetni a menzát. Az intézményvezető mindenkinek gratulált a hétfőhöz, megdicsérte a diák kollektívát, hogy sikeresen indult az első nap különös tekintettel az telefonok leadására és begyűjtésére. Aznap még egy kuka-show is várt a diákokra, amikor a szelektív hulladék elhelyezésével ismerkedtek meg.

Bemutatkoztak a kilencedikes osztályok a mórahalmi Tóth János szakképző közösségének, a vendéglátósok pedig megkapták az új fekete szakácskabátot. Fotó: Török János

A köszöntő után egyenként szólította az osztályokat az igazgatónő: 32 informatikus, 30 oktatás- és sportágazatos és 28 vendéglátós, azaz pontosan 90 kilencedikes diák kezdte meg tanulmányait a mórahalmi szakképzőben. Összesen a felnőttoktatásban résztvevő diákokkal együtt az idei tanévben 456 diákja van az intézménynek.

A mórahalmi Tóth János szakképző szakoktatói – Pápai Péter és Kis Sándor – egy úgynevezett oktatási segédeszközzel lepték meg a vendéglátósok osztályfőnökét, Tóth Mónikát. Fotó: Török János

A keddi köszöntőn mutatták be a vendéglátósok az új egyenruhájukat, ami egy fekete szakácskabát. A szakoktatók – Pápai Péter és Kis Sándor – egy úgynevezett oktatási segédeszközzel lepték meg a vendéglátósok osztályfőnökét, Tóth Mónikát, ami egy hatalmas fakanál volt.

Főzd meg a diákokat, hogy finomakat főzzenek nekünk

– mondta Pápai Péter szakács szakoktató, és azt kívánta a diákoknak, hogy a jövőben a sikereiről szóló hírekkel legyen tele a sajtó.