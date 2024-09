Vágvölgyi Zoltán könyvtáros tart előadást 75 éves a Szentes Városi Könyvtár címmel szeptember 12-én, 18 órától a bibliotéka Kossuth Lajos utcai épületében.

Fotó: Török János

Az intézmény 2023-ban is jubilált, akkor volt negyed évszázada annak, hogy új otthonra talált. Ahogy korábban megírtuk, Szentesen 1949-ben alakult meg a mai bibliotéka elődjeként a Központi Könyvtár. Az 1998-as év jelentős mérföldkő a könyvtár életében: szeptember 18-án jelenlegi helyén, a volt zsinagóga felújított épületében rendezkedett be. Ugyanabban az évben a gyermekkönyvtár is új helyre költözött, december 7-én vehették birtokba a Petőfi utca 1. szám alatti új tereket.

A Szentes Városi Könyvtár honlapjáról kiderül, hogy 1949-ben jött létre a Körzeti Könyvtárnak nevezett elosztóközpont, ahonnan könyvet nem lehetett kölcsönözni. Feladata ugyanis a vármegye északi településein a népkönyvtárak alapítása, és könyvekkel való ellátása volt. Egy évvel később hozták létre a városi bibliotékát, akkor már lehetett köteteket kölcsönözni is. Mai szemmel nézve érdekesség, hogy a kezdeti időkben a felnőtt és a gyermekolvasókat külön-külön időpontban várták.