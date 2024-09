Idén is izgalmas és változatos programokkal várja az érdeklődőket a Szegedi Tudományegyetem a Kutatók Éjszakáján, szeptember 27-én és 28-án. Az eseményen több mint 400 program közül válogathatnak az érdeklődők, a laborlátogatásoktól kezdve a bemutatókon és tudományos kísérleteken át az előadásokig. A programokon az SZTE kutatói, oktatói és hallgatói személyesen is megosztják tudományterületük legfrissebb eredményeit, miközben a látogatók izgalmas kísérleteket figyelhetnek meg.

Több mint 400 program közül lehet választani. Fotó: DM

Az SZTE szinte minden kara várja az érdeklődőket. Lesz például Choreomundus nemzetközi táncest, játszóház kisrégészeknek, angol nyelvű kazántúra a TIK-ben, 3D nyomtatás és telemedicina az orvoslásban és „FizShow” Ignácz Ferenc leglátványosabb kísérleteivel.

Az SZTE-s eseménykavalkád nem csak Szegedet érinti, a Bajai Obszervatórium és a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Kar is izgalmas látnivalókkal készül. A Kutatók Éjszakáján a mesterséges intelligenciával és a robotikával kapcsolatos programok évről-évre egyre nagyobb szerepet kapnak. Emellett a kutatói pálya iránt érdeklődők betekintést nyerhetnek a mindennapi kutatói munkába, és inspiráló kísérleteket is láthatnak.

A programok közötti eligazodásban idén is segítségünkre lehet a Kutatók Éjszakája mobilalkalmazás, amely ingyenesen letölthető a Google Play és az App Store áruházakból. A Kutatók Éjszakája honlapján is megtalálható minden program és információ, valamint már a nyomtatott programfüzet is elérhető az SZTE épületeiben. A programokon való részvétel ingyenes, de egy részére előre kell regisztrálni a kutatokejszakaja.hu oldalon.