Népszerűsíteni és közelebb hozni a hétköznapi emberekhez a tudományt, bepillantást engedni a kutatók titokzatos munkájába és munkakörnyezetébe – kezdettől fogva ez a Kutatók Éjszakája országos programsorozat legfőbb célja. Ennek jegyében nyitják meg a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont is kapuit a nagyközönség előtt szeptember 27-én 16 órakor, majd este kilencig kínálnak az intézetek dolgozói izgalmas programokat, akik például nemrég tettek új felfedezést a C-vitaminról. Ahogy Hoyk Zsófia tudományos munkatárs, egyik főszervező fogalmazott, óvodásoktól a nyugdíjasokig, minden korosztály találhat majd kedvére valót.

Hoyk Zsófia, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont programjainak egyik főszervezője. Fotó: Karnok Csaba

Bebizonyítják, hogy a baktériumok többsége nem „gonosz”

Az érdeklődőket nem csak az épület aulájában várják érdekességekkel, de feltárulnak a laborok titkai is előttük.

Három olyan program is lesz, ami a mikroorganizmusokkal foglalkozik. A köztudatban nincs benne, hogy milyen fontosak a körülöttünk élő mikroorganizmusok. Az, hogy megfelelő mikroflóra legyen a talajban, az az egész élet alapja, ez kell ahhoz, hogy normális növény fejlődhessen. Ahhoz, hogy jó legyen az egészségünk, az kell, hogy rendes, bio tápanyagokat vegyünk magunkhoz. Ha megfelelő növényeket fogyasztunk, megfelelő lesz a bélflóránk. A szájunkban és a bélcsatornánkban lévő mikroorganizmusok jelentik az egészségünk alapját

– emelt ki néhányat a programkavalkádból Hoyk Zsófia, aki hozzátette, hogy sajnos a többségi társadalom a baktérium szót rögtön a betegséggel kapcsolja össze.

Sokkal több olyan baktérium vesz minket körül, ami nem betegít meg, hanem éppen az életet szolgálja. Ha nagyobb figyelmet fordítanának az emberek a száj- és bélflórájukra, jóval kevesebb krónikus betegség lenne

– hangsúlyozta a kutató.

Betekinthetnek egy élő agyba

A legkisebbeket játszóházzal várják, de azt is megtudhatják, mire jó egy hernyó. A nagyobbaknak több mint harminc különféle programot kínálnak. Hoyk Zsófia elmondta, bemehetnek például az üvegházba, ahol energiafűzt és világító algákat is láthatnak. A laborokban kísérleti állatokkal is találkozhatnak, például transzgenikus egerekkel, amelyeken emberi betegségeket modelleznek. Sőt, egy élő rágcsáló agytekervényeibe is betekinthetnek mikroszkópon keresztül.