Az elmúlt években nem igazán volt jellemző a hazai vígjátékokra, hogy hangulatukban és karaktereikben megidézték volna a 90-es évek magyar komédiáinak meglehetősen imbecillis világát. A négy évvel ezelőtti Pesti balhé, a 2022-es Nyugati nyaralás, valamint a másfél éve bemutatott Legénybúcsú extra az, ami most hirtelen az eszembe jut, és ezek mellé most szépen felsorakozik Vékes Csaba (Szia, Életem!) negyedik nagyjátékfilmje, a Lepattanó is. Ebben a főhőst alakító Scherer Péter ugyanolyan szerethetően butuska karaktert játszik, amilyet már – a teljesség igénye nélkül – Koltai Róbert, Rudolf Péter vagy Bajor Imre is eljátszott már a 90-es években. Tipikus műfajfilm lévén a Lepattanó mellékszereplői is mind olyanok, amilyeneket régóta ismerünk, és akikre ugyancsak a néhol fárasztóan, máskor szeretetre méltóan ostoba a legmegfelelőbb jelző. És persze maga a sztori is végig kiszámítható, semmiféle meglepetést nem rejteget. Miért is rejtegetne? – teheti fel a kérdést a rendező, és bizony némi joggal, ugyanis a Lepattanónak semmilyen más célja sincs, csupán annyi, hogy egy bő másfél órára kiszakadjunk a napi robotból, és önfeledten élvezzünk egy olyan alkotást, ami voltaképpen egy a sok közül. Legutóbbi moziélménnyel, a Megalopolisszal összehasonlítva Vékes filmjéről legalább elmondható az, hogy nem akar többnek látszani, mint ami valójában. És ez már félsiker.

Lehet-e nem szeretni azt a magyar filmet, amire még Bobby is igent mondott a Dallasból?

Habár unalomig ismert karakterekből és szituációkból épül fel a film, annyi egyedi mégis csak van benne, hogy gombfoci-játékosokról szól, és ilyet még nem nagyon láthatott a nagyérdemű (én legalábbis még biztosan nem). Ez a kisszerűség eleve ad egyfajta „balkáni” ízt a filmnek, sőt ha jóindulatú szeretnék lenni, azt mondom, szívderítő bájt is kölcsönöz neki. Mintha Vékes ezzel azt üzenné, tessék, Hollywood, itt a mi kis sportkomédiánk, kicsit sárgább, kicsit savanyú, de a miénk. Hol csupán fanyar, hol egyenesen abszurd a film humora, sőt még egy sablonos romantikus szálra is futja az erejéből. Szavaimból talán most úgy tűnhet, mintha sokkal több pozitívumot találtam volna a Lepattanóban. Ez alighanem amiatt lehet így, mert egy ponton túl a sztori – minden kiszámíthatósága dacára – igenis képes arra, hogy magával ragadja a nézőt.