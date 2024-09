A 2014-ben alapított makói értéktár jelenleg csaknem 200 helyi kincset tart nyilván. 2021-ben kiadott egy kötetet, amely ezek közül 114-et mutat be és ugyanekkor készült el egy vándorkiállítás is, amely ízelítőt ad ezekből. Ez 20 darab úgynevezett roll-upból, azaz állványra kifeszíthető, amúgy tekercsszerűen tárolható, könnyen mozgatható, szállítható tablóból áll. Ugyancsak pályázati támogatással 2022 óta honlapja is van, amelyen nemcsak az értéktárba felvett kincsek leírása, fotói találhatók meg külön kategóriákba rendezve, de újat is lehet javasolni.

Tavaly így készült a makói értéktár egyik kincsét bemutató kisfilm. Archív fotó: Makói Városi Televízió

Makói értéktár mozgóképekben

Mint beszámoltunk róla, tavaly emellett a Városi Televízió közreműködésével kisfilmek is készültek. A kincsek közül összesen nyolcat, azaz kategóriánként egyet mutattak be. Így – pályázati támogatással – képernyőre került többek között a Szervita kápolna, a Maros és a strand, a Bérpalota molnárfecske-kolóniája és az egykori Csanád vármegye. Mindegyikből 4-6 perces alkotás készült.

3 millió forint a folytatásra

Szikszai Zsuzsannától, a makói értéktár kincseit nyilvántartó bizottság elnökétől megtudtuk: ez a munka hamarosan folytatódhat.

– A bizottság évek óta benyújtja kérelmét az Agrárminisztérium Hungarikum-pályázatára azért, hogy minél szélesebb körben megismertethesse Makó értékeit. Idén tavasszal 4 millió forintot kértünk, amiből végül 3 milliót nyertünk – mondta. Hozzátette: információi szerint több mint félezren jelentkeztek – a pályázók közül 271 nyert.

A pénzből a 3 évvel ezelőtt megjelent könyv folytatását szeretnék kiadni, illetve újabb kisfilmek készülnek.

– Úgy gondolom, az újabb pályázati siker azt jelzi, jó úton járunk – mondta Szikszai Zsuzsanna.