Komoly gasztronómiai rendezvény volt szombaton Deszken, ahol ismét megrendezték az Ajvárfesztivált. Nem is gondolná az ember, hogy ez a délszláv, paprikából, padlizsánból és fokhagymából készített mártás ennyire megmozgatja az embereket. A helyszínen szinte mindenre ajvár kentek, de megtudtuk, amit azért eddig is sejtettünk, hogy leginkább húsok mellé kínálják, de salátát is ízesíthetnek vele. Az ajvár kiváló különféle pikáns mártások készítéséhez, levesek ízesítéséhez. Hideg mártásként majonézzel vagy tejföllel-kefirrel is össze szokták keverni sültek mellé, de ezt azért jó tudni, hogy kevesen csinálják.

Egyébként a saját ajvár receptjét szinte mindenki hétpecsétes titokként őrzi, ami persze nem is csoda. Fotós kollégám több helyen is belekóstolt, és azt mondta, hogy mindegyik nagyon finom volt, de mégis: egyik sem pont olyan volt, mint a másik.

A deszki ajvárfesztiválon természetesen voltak édességárusok is, de ami a legérdekesebb, traktorok vonultak reggel a település utcáin, napközben pedig a bátrabb traktorosok versenyezni is kiálltak egymással. Ők valószínűleg csípős ajvárt ehettek.