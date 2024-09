Új képpel bővült a szegedi Munkácsy kiállítás. Pákh Imre műgyűjtő, akinek tulajdonában van szinte a teljes kollekció, amely jelenleg Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban látható, nemrégiben újabb műalkotást vásárolt egy európai aukción, ezt pedig elsőként Szegeden mutatják be a nagyközönségnek.

Az új festmény igazi ritkaság, hiszen Pál László és Munkácsy Mihály közös alkotása. Fotó: Timár Kriszta

Tájképre festett rá Munkácsy két alakot

– A festménynek három címe is van: Eső után, Őszi hangulat és Napnyugta, értéke pedig 90 millió forint – mondta el Fogas Ottó múzeumigazgató. – A képet Pál László tájképfestő készítette 1873-ban. Munkácsy nagyon közeli barátja volt, együtt dolgoztak Düsseldorfban és Franciaországban is. Hogy a kép értékesebbé váljon, Munkácsy is beledolgozott: a két alakot ő festette rá. Tehát mondhatjuk, hogy Pál László és Munkácsy Mihály közös műalkotását látjuk, ami ilyen értelemben rendkívül ritka, egyedi – jelentette ki az igazgató.

A jelenleg látható Munkácsy kiállítás jóval nagyobb, mint amit 12 éve egyszer már bemutattak Szegeden. – llyen nagy mennyiségű, több mint 80 Munkácsy-festményt egy helyen egyszerre még nem láthatott a nagyközönség. Minden olyan plusz kép, ami ezt tovább bővíti, nagyon fontos számunkra. Főleg egy olyan, ami korábban még sehol nem volt látható – beszélt az újonnan bemutatott alkotásról Fogas Ottó, aki azt is elárulta, immár 28 ezer látogatónál tart a kiállítás.

Szeged még mindig imádja a festőóriást

– Amikor Munkácsy képei először voltak nálunk, akkor az a festőnek egy felfutó időszaka volt. Sokan azt gondolták, hogy ma már annyira nem lesz népszerű ez a tárlat, hiszen sok helyen volt látható, de azt gondolom, hogy a szegedi közönség rácáfolt erre. Bízom benne, hogy hamarosan köszönthetjük a 30 ezredik látogatót – tette hozzá.

A Munkácsy kiállítás az eddig sehol nem látott alkotással kiegészülve november 17-ig látogatható.