A 41 csapat 11 órakor gyújtott alá a bográcsoknak. Nagyér pörköltnagyhatalommá vált.

Nagyér református település, nincs búcsú

– Minimum 10 fős csapatok főznek, vagyis csak a verseny résztvevői 410-en vannak. Emellett nagyon sok az érdeklődő, a nézelődő – tudtuk meg Lőrincz Tibortól, Nagyér polgármesterétől.

– Baráti és rokoni társaságok jelentkeztek. A legtöbb csapat helyből érkezett, de jöttek a környékbeli településekről, sőt, még Esztergomból is. Mi református település vagyunk, vagyis nálunk nincs búcsú, mint a katolikusoknál, amikor az elszármazottak is hazajönnek. Nekünk a Sokadalom jelenti ezt, immár hetedik éve. Jó érzés találkozni azokkal is, akiket az élet más településekre vitt. Hazajönnek, érdeklődnek a szülőtelepülésük iránt, ami örömmel tölt el bennünket – fogalmazott a polgármester.

A szürkemarhától a kecskéig

Az önkormányzat szürkemarhahúst biztosított, de a csapatok másféle marhahúsokból is főztek, rotyogott a bográcsban különleges sertéspörkölt, sőt, halétel is. Sokác szokás szerint pedig bográcsos babgulyás is készült mázas cserépedényekben.

Tízezer forintot lehetett keresni egy jó válasszal

A Nagyéri Sokadalom résztvevői megtekinthették a rendőrségi bemutatót. A tűzoltók emelőkosárral emelték magasba a gyerekeket. A helyi tánccsoport és bűvész is szórakoztatta a közönséget, a gyerekeknek zenés műsort szerveztek. Nagy sikert aratott a tízezer forintos kérdések órája. Aki helyesen felelt a település múltjával és jelenével, a település építészetével kapcsolatos kérdésekre, tízezer forintot kaphatott a válaszáért.