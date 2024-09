Több mint harminc település polgármestere ragadott fakanalat szombaton Deszken, hogy bizonyítsa főzőtudományát a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenyén, amely a Falunapok elmaradhatatlan, közkedvelt programpontja. A környező településeken túl Deszk testvértelepülései is képviseltették magukat, Németországból Pirnából és Drezdából, Belgiumból Ninovéból, a szerbiai Majdánból és a romániai Igazfalváról és Oroszhegyről is érkeztek vendégek. A bográcsokban többnyire pörkölt rotyogott, de minden standnál kínáltak az adott településre jellemző vendégváró falatokat is. És természetesen hazai pálinkát.