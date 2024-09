A rövid és hosszú távú mobilitásokat egyaránt kínáló Pannónia Ösztöndíjprogram 2024-ben induló első projektszakasza 10 milliárd forintos pályázati kerettel startol, ami 8000 felsőoktatási hallgatónak, oktatónak és munkatársnak biztosít külföldi mobilitási lehetőséget. Közülük 200 hallgató tanulhat a világ legjobb egyetemein kiválósági ösztöndíjjal.

10 milliárd forintos pályázati kerettel startol a Pannónia Ösztöndíjprogram. Fotó: Frank Yvette/ Illusztráció

A Szegedi Tudományegyetem hallgatói számos mobilitási program keretében tanulhatnak külföldön ebben a tanévben is. A világ valamennyi országában valósíthatók meg rövid (5-30 nap) vagy hosszú (2-12 hónap) idejű tanulmányok, szakmai gyakorlatok vagy diploma utáni szakmai gyakorlatok a Pannónia Ösztöndíjprogram támogatásával, ehhez a hallgatók saját intézetük vagy karuk koordinátoránál nyújthatnak be pályázatot. A Pannónia Ösztöndíjprogram kutatások vagy konferencián történő előadás megvalósításához is nyújt támogatást.

A Szegedi Tudományegyetemről jelenleg 570 partnerintézménybe lehet pályázni. Az ösztöndíj mértéke változik a célországtól és a mobilitás típusától függően, valamint további kiegészítő támogatásokat, például tandíj-kompenzációt, illetve szociális alapú juttatást tartalmazhat. A hosszú távú hallgatói mobilitások ösztöndíjösszege célországtól függően elérheti a havi 400 ezer forintot is. A program garantálja a hallgatók számára a kint szerzett kreditek elismerését: a hallgató tanulmányi mobilitása alatt végzett tevékenységet a küldő intézménynek el kell fogadnia és teljes mértékben meg kell feleltetnie a tantervi struktúrának. Minden további információ elérhető az SZTE saját Pannónia-honlapján.