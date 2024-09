Három vármegye legjobb pacaljával, az étel koronázatlan királyainak részvételével rendezik meg a hétvégén a XV. Pacalpárbajt a tápéi Diófa vendéglőben. A vendéglátó Diófába három vármegye legjobb pacalosai érkeznek a hétvégén a XV. Pacalpárbajra. Bács-Kiskun vármegyéből a szabadszállási Zöld Ász, Békésből a békési Kira Vendéglő és a szegedi Fasor kínálja majd a főztjét a szervező Diófa pacaljai mellett.

Fotó: Török János

Pacalkritikák a Facebookon

Kékesi Márk szociológus, szociálpszichológus, egyetemi tanársegéd sokoldalú ember. Tanított a Szegedi Tudományegyetemen, aztán feladta szegedi karrierjét, hazaköltözött Budapestre, elvégzett egy OKJ-s képzést és villanyszerelőnek állt. Mi most mégis a pacalról kérdeztük. Márk néhány éve kezdett el pacalkritikákat írni Facebook-oldalán, amelyek egyre népszerűbbek. Nem tartja kizártnak, hogy egyszer kötetbe rendezve is olvashatóak lesznek majd művei, amelyek mindig egyszerre szólnak a helyről és az ételről. Azt is elárulta, nagy álma, hogy egyszer együtt pacalozhasson a gasztronómiai érdeklődéséről is ismert Németh Szilárddal, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárával, országgyűlési képviselővel.

Nem a szegények pörköltalapanyaga

– Lehet, hogy az íze, jellegzetes textúrája, illata, vagy az a tény, hogy az állat gyomorfaláról van szó, teszi megosztó étellé a pacalt. Szociológusként azonban máshol is keresném a magyarázatot. Az étkezési célból levágott állatok színhúsa sokáig az egyszerűbb néprétegek számára elérhetetlen luxuscikk volt, maradtak hát a feldolgozás során megmaradó, ehető, de kevésbé magas presztízsű részek, mint a zsírszalonna, a farhát vagy a belsőségek. Napjainkban – részben az állami támogatásnak köszönhetően – egy kiló sertéscomb vagy csirkemell olcsóbb, mint egy kiló pacal, így az árbeli különbség már nem differenciál, a pacal már régen nem a szegények pörköltalapanyaga. A társadalom azonban lassan felejt, a régi beidegződések sokáig velünk élnek: a sertés vagy a vágómarha kevésbé nemes részei a középosztályosodó világban is lenézett, amolyan maradékételek, amelyeket "rendes" ember nem fogyaszt. Ez persze inkább felhívás keringőre korunk gasztro-lázadóinak, akik pont korábbi lenézettsége miatt is kedvelik ezt az alapanyagot – fejtette ki véleményét Kékesi.