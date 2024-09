Rajzpályázatot hirdettek meg Szegeden. A szervezők minden gyermeket bátorítanak, hogy ragadjon ceruzát, zsírkrétát, filctollat vagy vízfestéket és mutassa meg, szerinte milyen az olvasni és játszani szerető kis róka, Csutak figurája. Nevezni három korcsoportban lehet a versenyre: óvodások, 1-2. osztályosok, valamint 3-4. osztályosok rajzait is várják. A rajzok október 10-ig adhatóak le. A zsűrizésében Agócs Írisz illusztrátor, mesekönyvíró is részt vesz. A pályázat szabadtéri eseménnyel zárul október 12-én, ahol a díjak átadása mellett közös alkotásra és játékra hívják a kicsiket és nagyokat. A Bartók téren kihelyezett hatalmas rajzlapot Agócs Írisszel együtt tölthetik majd meg színes rajzokkal a gyerekek, de logikai és fejlesztő játékok és dedikálás is várja majd a családokat szombat délelőtt. Az eseményen való részvétel nyílt és ingyenes, a pályázatról részletek az Ákombákom könyvesbolt oldalán olvashatók.