Visky András Kossuth- és József Attila-díjas erdélyi író Tiramisu című műve adta az alapját a Pinceszínház pénteki, évadnyitó bemutatójának. Az Öröklétre című identitásjáték Nagyhegyesi Zoltán első rendezése lesz, aki a közelmúltban többek között két nagy hatású monodrámában, a Kosztolányi- és a Shakespeare-esteken is bizonyította sokoldalú színészi kvalitásait a Pinceszínház közönségének.

Vendégművészként Csépai Eszter és Csetverikov Iván alakítja majd Bernadett és Csipesz karakterét a Pinceszínházban, a szívfacsaró darabot Nagyhegyesi Zoltán rendezi. Fotó: Koós Kata

Emlékek temetője a Pinceszínházban

A rendező elmondta, hogy az előadás egy fiktív térben, az emlékek temetőjében játszódik majd. A történet szerint a főszereplő, Tatrosi Bernadett a nyolcvanas években egy romániai árvaházban nőtt fel, felnőttként az ott eltöltött éveinek megrázó emlékeit idézi fel.

Sírhantokat helyeztünk el a színpadon, mintha Bernadett kikaparná a nevelőintézetben és később átélt traumáit, amelyeket tárgyak fognak szimbolizálni

– mondta a rendező, majd hozzátette, hogy a tragikus alaptörténetet sok humorral és iróniával oldják.

Betöltené a lelkében tátogó űrt

– Annak idején a román nevelőintézetek borzalmasan rossz körülmények között működtek, fényképek is fennmaradtak, fel is kerültek a világsajtó címlapjaira. Bernadett a történetben keresi az anyját, aki otthagyta a szülészeten, hogy betölthesse a benne tátongó űrt, választ kaphasson arra a kérdésre, hogy ki is ő – részletezte a főszerepet alakító Csépai Eszter színművész.

Képzeletbeli barátját, Csipeszt Csetverikov Iván zenész, zenepedagógus, zenebohóc kelti életre, aki gitáron, harmonikán, hegedűn és klarinéton is muzsikál majd az előadásban. Csipesz végigkíséri Bernadettet az egész élete során, és ahogyan Csetverikov Iván fogalmazott, mintegy antidepresszánsként szolgál számára.

Nagyhegyesi Zoltán elmondta, a produkcióba sok élőzene, főképp népzene lesz, de a nyolcvanas évek egy-két slágere is felcsendül majd.