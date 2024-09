Sokadalom lesz Beke Marinál Mindszenten, a Szabadság utca 32. szám alatt, az épített örökség részeként nyilvántartott, az egykori a Bárkai család otthonában, a Bárka „I” Alkotóházban szeptember 21-én, szombaton 10-től 17 óráig. Kicsiket és nagyokat várnak a családi alkotónapra. Lehet kovácsolni, korongozni és sokféle kézműves technikát kipróbálni. 5 in 1 címmel kiállítást rendeznek az öt B. Kovács testvér alkotásaiból. Be lehet tekinteni az alkotóház színtereibe és néprajzi látványtárába, közben a bográcsban étel is fő. A napot 16 órától a Sok A Dalom koncert zárja, Kiss Tamás népzenész és barátai előadásában. Többször is lesz tombolahúzás.

BÁRKA”i” Alkotó- és vendégház.