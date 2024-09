Szeptember 29-én éjfélig még megtekinthető az eSzínház oldalon az Orwell 1984 című előadás. A Horgas Ádám által rendezett, közönségsiker produkció bemutatóját 2020 októberében tartották a Szegedi Nemzeti Színházban. A disztopikus világban vergődő szerelmeseket, Winston Smith-t és Juliát Rétfalvi Tamás és Ágoston Katalin alakította az előadásban, a vesztükre törő O'Briant pedig Alföldi Róbert.

George Orwell örökösei Magyarországon első alkalommal a Szegedi Nemzeti Színháznak engedélyezték Horgas Ádám adaptációjának színpadra állítását. Archív fotó: Frank Yvette

A grandiózus, összművészeti produkciót a 4. eSzínház Fesztivál Közönségdíjának versenyprogramjába is beválogatták 13 másik színházi produkcióval együtt. A közönségdíj nyertesére a nézők szavazhatnak, de szakmai zsűri is értékeli az előadásokat, amelynek tagjai Sodró Eliza színművész, Török Tamara dramaturg, Puskás Tamás igazgató-rendező, Závada Péter költő-drámaíró és Légrádi Gergely, az eSzínház vezetője. A közönségdíj mellett a zsűri értékelése alapján kiosztják a a legjobb digitális adaptáció, női és férfi főszereplő, valamint a legjobb látványtervezés díját is. A díjazottak pénzjutalomban részesülnek.

Kizárólag olyan néző szavazhat, aki legalább belenézett az adott előadásba. A közönségszavazás szeptember 29-én 17 órakor zárul.