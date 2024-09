Horváth Mihály „eredeti” foglalkozásához sem lett hűtlen, alkalmanként műsorfüzetekhez, plakátokhoz készített grafikákat. Egyik alkotása az 1968-as műsorfüzeten látható.

Fotó: Karnok Csaba



István, a király színre lép

A repertoárt a párt- és állami vezetők hagyták jóvá. A terveket minden évben egy kötetlen hangulatú beszélgetésen mutatták be nekik, ahol az volt a fontos, hogy legyen legalább egy olyan sikerdarab, aminél előre garantálható a telt ház. Persze a kortárs műveket nem kedvelték. George Gershwin Porgy és Bess című operája csak azután kerülhetett színpadra, miután egy pártvezető még Londonban látta. A musical is csak a nyolcvanas években hódíthatta meg a Dóm tér nézőterét, ahogy a rockopera is. A legendás István, a királyt pont 40 éve, 1984-ben mutatták be a Dóm tér színpadán.

– Volt néhány olyan rendező, akivel szinte minden évben együtt dolgoztunk. Például Szinetár Miklós, Mikó András, az operaház főrendezője, a Madách Színházból Vámos László. Azt csináltuk, hogy ha volt egy jó színházi előadás Pesten, és nem volt jobb ötletünk, akkor azt hoztuk le Szegedre, de nem ugyanazzal a szereposztással. A rendező maradt, a szereplőket viszont úgy válogattuk ki, hogy a főszereplők onnan, a mellékszereplők innen, Szegedről érkeztek, hogy szegedi színészek is kapjanak komoly feladatokat a szabadtérin – hangsúlyozta Horváth Mihály.

Szörényi Levente és Bródy János rockoperáját, az István, a királyt az 1983-as fővárosi ősbemutató után, 1984-ben láthatta a nyári fesztivál közönsége.

Fotó: Nagy László

A katicabogár atyja tervezte

A korabeli hangtechnika is feladta a leckét a Dóm téren. Nem léteztek még akkoriban apró, testre, jelmezre rögzíthető, vezeték nélküli mikrofonok. Csak olyanok, amiket a színpad különböző pontjain helyeztek el, a színészeknek, operaénekeseknek pedig megszólalás előtt a mikrofon közelébe kellett állniuk. A hatalmas nézőtér hangosításához is technikai bravúr kellett. Muszka Dániel informatikus, egy egyszerű robot, a híres szegedi katicabogár atyja tervezett hangkésleltető berendezést, hogy ne alakuljon ki zavaró visszhang a nézőtéren. A hangszórókat pedig a nézőtéren, a székek alatt helyezték el.

– Az egyik vezető pártembert – nem mondom ki a nevét –, a hiúságában megbántottam. Valakinek, akiről azt hittem, hogy a barátom és elmondhatom, mondtam róla valamit, ő pedig visszamondta neki. Hivatalosan nem rúgtak ki, hanem kreáltak egy új státuszt. A fesztivál intézőbizottságának a titkára lettem 1986-ban. Ugrattak is a szegedi színészismerőseim, hogy te most fölbuktál vagy lebuktál? Az intézőbizottság látszatra egy magasabb szervezet volt. Én nevettem, nem tudom, döntsétek el, én itt is jól érzem magam, válaszoltam – mondta lapunknak Horváth Mihály, aki a rendszerváltás után 1994-es nyugdíjazásáig a Bartók Béla Művelődési Központ igazgatóhelyettese volt. A szabadtéri játékok igazgatói székében Nikolényi István lett az utóda, aki a kilencvenes években még visszahívta nyugdíjasként dolgozni a nyári színházba.