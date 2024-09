Nyolcadik alkalommal tartják meg a Szent Gellért Napot szeptember 7-én Magyarcsanádon. Az egész napos program a rendezvénytéren fél 10-kor a legek köszöntésével kezdődik, majd fellép a Makói Magán Zeneiskola koncert fúvószenekara és a helyi iskola diákjai. Délben ebéd, utána 2-től a Csiga Duó, a Doina Bihorului tánccsoport, az Eddie and the Space Dog, a Made In Hungária, Dred és Doris, illetve Palika és zenekara szórakoztatja a közönséget. Napközben a gyerekeket ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás és hajfonás várja. A nap este nyolctól éjfélig tartó utcabállal zárul, közreműködik DJ Chris.