Ugyan nem túl szerencsés rövid alatt felkészülni egy évadkezdésre, mégis leginkább egy színházi premier izgalmához hasonlítható a helyzet: a függöny felgördülése után a színpadot és a nézőteret megtölti a teremtő energia, amiből végül létrejön az előadás – mondta Varga Bálint, aki a Szegedi Pinceszínház mellett immár a Tóth József Színház és Vigadó művészeti vezetője is egyben.

Szabó Zoltán Ferenc, Kancsár Orsolya és Varga Bálint elindították a új színházi évadot Szentesen. Fotó: Török János

Szeptembertől a már két tucatnyi évadot megélt szegedi alkotóműhely üzemelteti a szentesi kőszínházat, Kancsár Orsolya ügyvezetői irányításával. Az idei terveikről úgy fogalmazott: a Tóth József Színház önálló arculatát, identitását szeretnék elsődlegesen kialakítani, jövő szeptembertől már saját bemutatókat terveznek. Az aktuális évadot zömében a Szegedi Pinceszínházból hozott színdarabok töltik meg, többek között az október közepén bemutatandó Képzelt beteg Moliértől, Herczeg Tamás rendezésében.

Szabó Zoltán Ferenc polgármester újságírói kérdésre válaszolva elmondta, biztos, hogy a következő egy évben a pinceszínház üzemelteti a valamivel több mint 350 férőhelyes szentesi teátrumot. A szerződés pedig egy évvel automatikusan meghosszabbodik, ha egyik fél sem mondja fel azt. A Szegedről érkező csapat az épület tulajdonosával, a helyi önkormányzattal közösen egy 84 millió forintos pénzügyi koncepciót dolgoztak ki. Ennek összetevője részint 15 millió forint támogatás a városházától, nagyjából 28 millió forint várható bevétel a jegy- és bérletek értékesítéséből. Továbbá számítanak arra a 30 millió forintra, amelyet még a korábbi üzemeltetőnek, a Békéscsabai Jókai Színháznak ítéltek állami támogatásként erre az évadra. Erről a forrásról már folynak az egyeztetések – hangsúlyozta a polgármester.

Fotó: Török János

A szentesi színház új vezetősége kiemelte, hogy a korábbi, kitűnően működő bérletrendszer továbbra is elérhető. A felnőtteknek szánt előadások között olyan klasszikus és kortárs darabok szerepelnek, mint Molière Képzelt beteg című komédiája, Olt Tamás ABSZINT című zenés zuhanása, valamint Fenyő-Tasnádi Made in Hungária című musicalje. Emellett Molnár Ferenc Játék a kastélyban című vígjátéka, Varsányi Anna Gong című szatirikus komédiája és a Meseautó musical comedy is helyet kap a programban.