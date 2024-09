A monostor makettjei jól szemléltetik, miként nézhetett ki a templom az egyes korszakokban. Fotó: Imre Péter

Ásatások kezdete

A millenniumi Árpád-emlékmű mellett található középkori monostor templomát 1970 és 1976 között tárták fel részletesen, de az ásatások már 1882-ben megkezdődtek, amelynek jelentős alakja a tudós pap, gyulai plébános, címzetes pusztaszeri apát és országgyűlési képviselő, Göndöcs Benedek volt.

– Ezt nevezhetjük az első igazi régészeti ásatásnak. Göndöcs Benedekről még érdemes tudni, hogy sok témával, tudományterülettel, például növénynemesítéssel is foglalkozott, egyesek szerint a medgyesegyházi dinnyét is neki köszönhetjük. Visszatérve a feltáráshoz: korának híres régészét, Rómer Flórist kérte fel a munkára, és már ők is megemlítették, hogy a területen emlékparkot kellene létrehozni. Göndöcs ötlete az volt, hogy a tulajdonos Pallavicini-család adja át a területet haszonbérbe, ő fákkal ülteti be, majd később visszaszolgáltatja – mesélt a múltról Kertész Péter.

Pallavicini Ede festményének másolata a romról. Fotó: Imre Péter

Folytatás

A munka a 20. század elején folytatódott Csallány Gábor régésznek, a szentesi múzeum alapító-igazgatójának vezetésével. A nagy áttörés 1970-ben jött a makói kötődésű Erdei Ferenc belügyminiszternek, a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnökének kezdeményezésére, és Göndöcsék után ő is felvetette az emlékpark ötletét, ami végül 1982-re valósult meg. Ezt már nem élhette meg, 1971-ben elhunyt.

– Erdei Ferenc a szegedi Móra Ferenc Múzeum igazgatóját, Trogmayer Ottót bízta meg a feltárás munkáival, azzal a kijelentéssel, hogy „Trogmayer elvtárs, ássa ki nekünk a honfoglalást”. A régészek akkor sem dúskáltak az anyagiakban, viszont a KISZ, a Kommunista Ifjúsági Szövetség csaknem 800 középiskolás diákot irányított építőtábori keretekben a munkára, amit nagyon élveztek, mindenki oda akart kerülni. 1976-ig minden nyáron 6 hétig folytak az ásatások – elevenítette fel a szakember. Megemlítette, érdekes, de a területen nem lelték honfoglalás előtti település nyomait.