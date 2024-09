Balatoni diszkó, egy sötét februári éjjelen. Egy fiatal lány összeveszik a barátjával, és egyedül indul haza a kihalt utcán. Nemsokára azonban egy autó áll meg mellette. Amikor a lány felismeri a sofőrt, megkönnyebbül. Ekkor még nem sejti, hogyan ér véget ez az éjszaka... Kardos Júliát, az évek óta magányosan élő nyomozót hosszú ideje kísértik a démonai. Ám ahelyett, hogy szembenézne velük, a munkába és az alkoholba menekül. Amikor azonban egy fiatal lány holttestére bukkannak a téli Balatonban, Kardos megfogadja, hogy megtalálja a gyilkost. A szálak egy jómódú családhoz vezetnek, ahol a jólét és a tökéletesség látszata mögött sötét titkok rejtőznek. De vajon sikerül a versenyfutás az idővel, és elkapja a gyilkost, mielőtt az újra lecsap?

Bár a regényben már az első fejezetben tanúi lehettünk a gyilkosságnak, így az olvasó végig tudhatja, ki volt a tettes, mégis olyan érzése van a befogadónak, nem tudja, mi történik. Az újgazdagok felszín alatti életének bemutatása minden fejezettel egyre mélyebbre viszi a befogadót, ez adja az igazi lendületét. Skandináv ízekkel fűszerezett, hazai környezetben játszódó light thriller, erős lélektani vonallal, szépirodalmi igényességgel.

Szlavicsek Juditnak, Magyarország egyik legnépszerűbb krimiszerzőjeének ez volt az első regénye, mely most új kiadásban jelent meg. A Balatoni krimik első darabjába perdig bónuszként pedig belekerült Kardos Júlia két korábbi esete is. A Paranoia és a Halj meg karácsonykor című elbeszélések az izgalmas bűntények felderítése mellett betekintést nyújtanak a nyomozónő tragikus múltjába is.