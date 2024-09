Szőlő, must és kenyérlángos is volt a hódmezővásárhelyi Kovács-Küry Időskorúak Otthonában megrendezett szüreti mulatságon. A programon a Szépkorúak tánccsoportja és a Kagylóhéj Családsegítő Központ munkatársai is felléptek. A város gyorshír szolgálatának beszámolója szerint az esemény megnyitóján Lajos Tibor intézményvezető és Márki-Zay Péter polgármester hangsúlyozták, az intézmény dolgozói mindent megtesznek, hogy a bentlakók jól érezzék magukat.