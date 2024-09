Méterről méterre tárul fel a középkori monostor. A régészeti feltárás a környékbelieket sem hagyja hidegen. Fotó: Török János

Újabb sírokat találtak

A szőregi monostordomb tudományos feltárása két éve kezdődött. A szegedi közgyűjtemény régészei a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének munkatársaival együtt először úgynevezett roncsolásmentes vizsgálatokat végeztek a Szőreg-Apátság lelőhelyen. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban? A középkori lelőhelyet talajradarral vizsgálták át, a Szent Fülöp monostor falait keresve. Nem volt könnyű dolguk.

A monostordombot a 18.-19. században temetőként használták a környékbeliek. A sírokat gyakran a falakba vésték bele. Később pedig, egy tereprendezés miatt, törmelékkel töltötték fel a helyszínt.

– A pályázatban azt is vállaltuk, hogy a Trogmayer Ottó által még a hetvenes években feltárt, nagyjából húsz méteres falszakaszt is megpróbáljuk megkeresni, és hitelesíteni. Ugye, a hetvenes években készült ásatási dokumentáció elkallódott. Trogmayer Ottó azt feltételezte, hogy az általa talált falszakasz nem a templomhoz tartozott, hanem a korabeli szálláshelyhez, talán a kolostorépülethez. A szeptemberi ásatáson ezt a falat is megtaláltuk. Egyelőre egy kisebb szakaszon tisztogattuk meg – tette hozzá Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régész.

Most ősszel, nagyjából tíz sír került elő. A monostordomb több százat rejthet még. Fotó: Török János

Impozáns méretű templom lehetett

A tavaszi ásatáson egy 15 méter hosszú falszakasz került a felszínre, valamint az újkori temetőből származó nagyon sok sír. Az 1,5-1,6 méter széles alapfal méretei azt sugallják, hogy egykor impozáns épület állhatott az apátság területén.

– Minden évben pályázati támogatásból dolgozunk. A szeptemberben megtalált északnyugati sarokpont segítségével nagyon pontosan meg tudjuk határozni, hogy jövőre merre folytassuk az ásatást. A tavasszal feltárt falszakaszról csak a templom impozáns méreteire tudunk következtetni, de „nem láttunk bele a monostor belsejébe”. Nem tudtuk tájolni magunkat, hogy egyáltalán az épület melyik részén vagyunk? A bejárat felőli végén? Vagy esetleg közel vagyunk a szentélyhez és nemsokára indul az apszis? A sarokpont segítségével könnyebb lesz folytatni – folytatta Löffler Zsuzsanna.