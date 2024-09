Az általános iskola előtti sportpályánál gyülekeztek szombaton a lovaskocsik és azok a pusztaszeriek, aki szerettek volna valamelyik kocsira felkapaszkodva részt venni a felvonuláson. Nem mindenkinek sikerült, az indulás után hárman szomorúan ballagtak, egyik járgányra sem fértek fel.

Idén 15 lovaskocsiból állt a szüreti felvonuláson a díszes menet. Fotó: Imre Péter

A gyülekező után a 15 lovaskocsiból – akadt közte muzsikus fogat is, a rajta ülők gondoskodtak a zenéről, a jó hangulatról – álló menet a Kossuth utcára kanyarodott ki, majd később Munkástelep felé vette az irányt, onnan visszatérve a Szentháromság-templom az utolsó állomás – tudtuk meg Máté Gábor polgármestertől. Az eseményen, a szervezőket is erősítve, a június 9-én megválasztott új faluvezető, Ocskó-Almási Anita is részt vett.