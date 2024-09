Ez egy közösségépítő program volt. Tavaly egy csapat kilencedikessel mentünk, idén is megtartottuk ezt a hagyományt. A friss, kilencedikes tanulók közül vittünk két diákot a fesztiválra. Őket Kis Sándor szakoktató kísérte el. A lányok, Kónya Mirella és Somodi Bernadett fantasztikusak voltak, tele energiával, jókedvvel. Most megtapasztalhatták például, hogy a szakács szakma az egy álló szakma és azt is, hogy mennyire fontos a munkapad magassága és a munkakörnyezet elrendezése