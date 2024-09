Hódmezővásárhely idén is meghívást kapott a nagybányai Gesztenye Fesztiválra, amelyen Márki-Zay Péter polgármester és Berényi Károly alpolgármester képviselte a várost. A programon a delegáció tagjai a két város együttműködéséről egyeztettek a helyi vezetéssel, kulturális, közéleti, szakmai és egyházi kérdések is szóba kerültek. Márki-Zay Péterék a nagybányai Festőtelepre is ellátogattak, majd a koltói Teleki kastélyt nézték meg. A nagybányai utazás kapcsán Márki-Zay Péter a vasárnapi videójában azt is megemlítette, hogy a korábbi, a két évvel ezelőtti látogatásáról még az erdélyi lapok is cikkeztek, amikor a Gesztenye Fesztivál megnyitóján az akkori polgármester mellett vonult, akit éppen korrupció miatt köröztek.