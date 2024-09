Sziládi Hajna színésznő hét évvel ezelőtt csatlakozott a Szegedi Nemzeti Színház alkotóközösségéhez, és kezdettől fogva szerepet vállalt a Kooperáló színházpedagógiai alkotótér színházi nevelési és tantermi előadásaiban is. Ettől az évadtól kezdve pedig már nem csak színészként, de drámapedagógusként is segíti Kállai Ákos és Szalai Kinga színház- és drámapedagógusok elkötelezett munkáját.

Nagy lelkesedéssel kezdi a munkát az új évadban Sziládi Hajna, Kállai Ákos és Szalai Kinga. Fotó: Gémes Sándor

A drámapedagógiával először diákként, a foglalkozások résztvevőjeként találkoztam az ÁSZ drámaiskolában, a Thália színjátszóban és a Katona Klubban, ahol meghatározó élményeket szereztem. Kállai Ákos gyorsan felismerte az érdeklődésemet, először színészi feladatokra kért fel a Kooperálóban, majd egyre nagyobb részt vállaltam a drámapedagógiai munkából is, ami nagyon megtetszett. A közösségépítő és pozitív személyiségformáló ereje szerintem óriási, ezért is végeztem el Kaposi László drámapedagógia képzését

– mondta el lapunknak a színésznő.

Egymásra rezonálva döntenek

Sziládi Hajna együtt vezeti majd Szalai Kingával a Placc és a Bázis elnevezésű ifjúsági műhelyeket. Előbbi az általános, utóbbi a középiskolás korosztálynak kínál foglalkozásokat.

– Olyan folyamatot építünk, amelyben különféle gyakorlatokon és játékokon keresztül a csoport egy közös témát találhat, és ebből készítünk előadást az évad végére. Fontos, hogy mindig a fiatalokkal együtt hozunk döntést, egymásra figyelve, rezonálva. Az általános iskolások csoportja tavaly például a félelmekből és ijesztgetésből dolgozott – mondta el Szalai Kinga.

– Idén annyiban lesz más, hogy Hajna szakmaisága révén a színházművészet terén még jobban meg lesz támogatva a folyamat – fűzte hozzá Kállai Ákos.

„Házhoz viszi” az élményt

Az elmúlt hét évben Szeged valamennyi általános és középiskolájával szoros viszonyt alakított ki Kállai Ákos, több ezer diákkal ismertette már meg a drámapedagógia intenzív jellemformáló erejét. Ebben az évadban is „házhoz viszi” a közösségépítő, valamint a színház- és drámapedagógiai foglalkozásokat a tanintézményekbe.

A felnőtt korosztály tagjait a Szessön elnevezésű workshop-sorozat alkalmaira várja a Kooperáló triója minden hónap utolsó vasárnapján. A havi aktuális premierhez kapcsolódó feldolgozó foglalkozásokat tartanak, amelyeken az előadások egy-egy alkotója is részt vesz. Vendégtrénerek is érkeznek majd a Szegedi Nemzeti Színházba, akik többek között irodalomterápiás és kontakt improvizációs foglalkozásokat kínálnak majd a felnőtteknek. A Kooperáló különleges produkcióit is viszik tovább, a Minden ember halandó című, nagy hatású vitaszínházi előadást például szeptember 23-án mutatják be újra a balett-teremben.