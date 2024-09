Ez adta az ötletet, hogy jelöljenek ki két, egyszer egy méteres területet, ahol figyelemmel követik majd a természet regenerációját. A vadonjáró szakkör résztvevői azt vizsgálják, mikor jelenik meg, milyen faj és mennyi idő alatt zöldül be újra a terület, ahol még három héttel a tűz után is lehetett érezni az égett fa szagát. A három kilencedikes és két tizedikes diák előbb ostorfát vágott, kijelölték a területeket és fehér madzaggal körülvették. A kísérlet arra is jó volt, hogy a kéziszerszámok használatával és a csapatmunka fontosságával ismerkedjenek meg a diákok.

Néhány éve a Kiss Ferenc emlékerdőben volt egy nagyobb tűz és meglepő volt, hogy milyen gyorsan, hónapokkal később kizöldült

– tette hozzá a tanár. Mivel még maradt szabadidejük a diákoknak, ezért elmentek az egyik itatóhoz és madárleshez, ahol kiszakadt a fólia és elszivárgott belőle a víz. Ásóval, fóliával és két kanna vízzel felszerelkezve új fóliával bélelték ki a mélyedést, majd feltöltötték vízzel.