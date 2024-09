Kedden tartotta évadnyitó társulati ülését a Szegedi Szimfonikus Zenekar a Korzó Zeneházban. Gyüdi Sándor zenekarigazgató elmondta, a nyár is munkával telt a zeneművészek számára, akik a Szegedi Szabadtéri Játékok több közönségsiker nagyprodukciójában is közreműködtek. Az Ajándékkoncerttel nyitották meg a Dóm téri évadot, majd Péter Bence világsztár zongoraművésszel adtak közös koncertet, ezt követően a Rebecca musicalben, az Újszegedi Szabadtéri Színpadon pedig Donizetti Szerelmi bájital című operájának előadásában muzsikáltak.

Fotó: Karnok Csaba

Mahler II. szimfóniájával kezdenek

Gyüdi Sándor lapunknak elmondta, a Vaszy Viktor és Fricsay Ferenc nevével fémjelzett, hagyományos bérletek most is hét-hét koncertet tartalmaznak, amelyekből hatot a Szegedi Nemzeti Színházban mutatak majd be, a hetediket pedig mindkét esetben az évad végén a Dómban rendezik. Két-két koncertet Dubóczky Gergely, egy-egy koncertet Pál Tamás és Gyüdi Sándor dirigál majd. A legelső koncertet okóber 1-jén, a zene világnapján rendezik, Mahler Feltámadás című II. szimfóniáját játssza a zenekar. A felnőtt bérletek utolsó koncertjén pedig Händel Messiás oratóriuma hangzik majd el.

A két gyerekbérlet, a szombati Csokimatiné és a Vasárnapi Matiné hangversenyek az ifjúságnak kínálnak élménydús ismerkedési lehetőséget a klasszikus zene játékossággal és szépséggel teli világával.

Még ezen a héten válthatják újra bérleteiket megszokott helyükre a régi bérletesek, szeptember 9-től az új bérletesek válthatják meg bérleteiket, 23-tól pedig a szólójegyek vásárlására nyitják meg a lehetőséget.

Új bérletet hirdettek

A nézői igényekre reflektálva régi zenei bérletkonstrukciót is összeállítottak az évad újdonságaként, amelynek részleteiről Dubóczky Gergely művészeti vezető számolt be az évadnyitón. A Kisszínház ad majd otthont a négy koncertnek, ahol klasszikus és barokk műveket adnak elő. Két koncert dirigense Dubóczky Gergely lesz, a másik két koncertet pedig egy-egy neves vonós szólista, kamaraművész fogja vezetni, Kalló Zsolt hegedűművész és Fenyő László gordonkaművész. A bérlet első koncertjét október végén rendezik.