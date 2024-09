– Miközben egy lakodalomban videóztam, egy kissrác valósággal kinézte a kezemből a kamerát – emlékezett a Makói Videóműhely alapítója, Czibolya Kálmán arra, mi adta az ötletet a harminc évvel ezelőtt indult tehetséggondozó munkához. A tizenévesről ugyanis – a neve Báló József – kiderült, nem csak kíváncsi, de jó érzéke is van a filmezéshez, ezért Czibolya tanítványává fogadta. Idővel alkotótársak, majd a makói városi tévében kollégák is lettek, ezért elgondolkozott: vajon hány fiatal lehet, akiben hasonló ambíciók vannak?

Czibolya Kálmán és tanítványai a Makói Videóműhely egyik nyári táborában. Fotó: Makói Videóműhely

Videóműhely tévéműsorral

– A műhellyel persze nem az volt a célom, hogy mindenkiből operatőr, vágó, rendező váljék. Néhány esetben ez persze sikerült, de a többiek is megtanultak látni, meglátni a filmművészetben az értéket, kifejezni önmagukat. Ez is fontos – foglalta össze a lényeget.

A Makói Videóműhely 1994-es megalakulása után hamar népszerű lett a helyi fiatalok körében. A városi televízióban saját műsoruk volt, így sokan értesültek a lehetőségről, ráadásul a tévés munka inspirációt adott a filmkészítéshez is. Mivel a műhely vezetőjének megvolt a nemzetközi kapcsolatrendszere, így az elkészült alkotások már az első néhány évben eljutottak különböző ifjúsági filmfesztiválokra. Azóta nagyon sok hazai és külföldi díjat nyertek a makói alkotók.

Saját fesztivált is rendeztek

– Lux Antal, az akkori Nyugat-Berlinben élő videóművész barátom, mesterem sok mindenben támogatott, többek között abban is, hogy az első, Berlinben és Wiesbadenben rendezett fesztiválokra benevezhessünk. Aztán minden fesztiválmeghívás újabb és újabb nemzetközi szakmai kapcsolatokat hozott, először Európában, aztán szerte a világon – mondta Czibolya.

Mi több, idővel a saját nemzetközi fiatal filmes fesztiváljukat is megrendezték. Ez volt a Zoom to Europe, majd a Zoom to Europe and Asia.

Országos kuriózum

A három évtized alatt Czibolyának mintegy hetven-nyolcvan tanítványa volt. Akik persze nem csak tőle tanultak: részt vehettek olyan neves rendezők, operatőrök, filmes szakemberek kurzusain, mint például Sára Sándor, Gaál István vagy Zsigmond Vilmos. A nemzetközi kapcsolatrendszernek köszönhetően pedig többek között Szöulban, Ázsia legnagyobb filmes egyetemén vehettek részt nyári kurzusokon.