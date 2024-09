A sportcsarnokban rendezték be Balástyán az újra megtartott zöldség- és virágkiállítást, ami fantasztikus kompozíciókat vonultatott fel, de a település más értékei is megjelentek, például a Móra Ferenc Vadásztársaság is saját standdal jelent meg az eseményen.

Szem-szájnak ingere: pazar zöldség- és virágkiállítás fogadta a balástyai falunapok látógatóit a sportcsarnokban. Fotó: Imre Péter

Zöldség- és virágkiállítás újszülöttekkel

Zöldségből láthattunk többet, nagyon szép, étvágygerjesztő terményeket állítottak ki a gazdák. Ebben az ideális „díszletben” köszöntötte az önkormányzat a 2023. szeptember 1-je és 2024. augusztus 31-e között született 21 babát. Páran nem tudtak eljönni az ünnepségre, de az ajándékot, a virágot és az emléklapot a távol maradt családok is megkapják.

– Tavaly után idén már másodszor köszöntjük az újszülötteket, ezzel, ahogy terveztük, hagyományt teremtettünk. Már most figyelünk községünk, közösségünk legifjabb polgáraira és tagjaira. Később, az óvodában és az iskolában sem veszítjük őket szem elől, és bízunk abban, hogy két-három évtized múlva is itt élnek majd Balástyán, településünk lakosságának gerincét alkotva, folytatva a megkezdett munkát, a fejlesztéseket – mondta köszöntőjében Ujvári László polgármester. Ritkán látni egy helyen ennyi mosolygós, vidám arcot.

Csoportkép a balástyai újszülöttekkel. A 2023. szeptember 1-je és 2024. augusztus 31-e között született babákat szombaton, a zöldség-és virágkiállításon köszöntötték.

Fotó: Imre Péter

Az eső sem volt akadály

A rendezvénytéren a falunapok kültéri eseményein a megeredt eső sem riasztotta el a helybelieket, és részt vettek a változatos programokon. A gyerekeket traktor vontatta, olajos hordókból készült kisvasút fuvarozta, a lovaskocsis felvonulás sem maradhatott el, régi munkagépeket is láthattak az érdeklődők, akik több árusnál vásárfiát is vehettek és a fellépők színvonalas műsorokkal szórakoztatták őket.

A falunapokhoz kapcsolódott a 4600 kilométeres zarándokútjáról hazaérkezett Zelei György fogadása, akit a kapitánysági vasútállomásnál vártak és a katolikus templomban hálaadó szentmisét tartottak hazaérkezésének örömére.