Bárhogyan is viszonyuljunk A szerhez, egyetlen dolgot nem lehet vitatni: Coralie Fargeat alkotása rendkívül hatásos. Tulajdonképpen felejthetetlen élményt nyújt, bár az is igaz, hogy én speciel az életben nem akarom látni még egyszer. Egyes jelenetei persze annyira profik, hogy azokat akár tanítani is lehetne, és úgy en bloc vitathatatlan a rendezőnő őstehetsége. Külön öröm a filmrajongók számára, hogy A szer ismét a rivaldafénybe állítja Demi Moore-t, akit az elmúlt években nem nagyon láthattunk, pedig atyaúristen mekkora alakítást nyújt most! Nem sokkal marad el mögötte Margaret Qualley teljesítménye sem, aki Sue szerepében parádézik, de meg kell említeni Dennis Quaidet is, aki még soha sem volt ennyire visszataszító figura.

Részleteiben A szer valódi mestermunka, ugyanakkor nem mindig sikerül kontrollálnia önnön brutalitását, azaz egyes jeleneteivel, képi megoldásaival olykor már-már az öncélúság határát súrolja, sőt nem egyszer bizony át is lépi azt. A drámai tetőpontnál persze indokolt, hogy a stáb eleressze végre a gyeplőt, és A szer ekkor egy fékevesztett, zabolázhatatlan rémálommá torzul, ami joggal érheti el a kultstátuszt, de az is teljességgel érthető, ha valaki úgy érzi, nem hiányzik az ő lelkének egy ilyen beteg celluloidszörnyeteg.

6/10