Ismét meghirdette Nem lehet csoda nélkül élni elnevezésű Betlehem-készítő felhívását a Szegedi Dóm Látogatóközpont. Hatodik alkalommal buzdítják a családokat, iskolai osztályokat, plébániai csoportokat, illetve egyéni jelentkezőket, gyerekeket és felnőtteket, profi és amatőr alkotókat egyaránt, hogy készítsék el a kis Jézus születését megörökítő jelenetet.

Tavaly 150 Betlehem érkezett be a felhívásra.

Megelevenedett a kisded az első Betlehem jászolában

Az első Betlehem-állítás több mint nyolcszáz évvel ezelőtt történt, és Assisi Szent Ferenc nevéhez fűződik. A történet szerint 1223 karácsonyán a ferencesek rendjének alapítója az itáliai Greccio városkában egyik barájával berendezett egy barlangot, szalmával bélelt jászlat helyeztek el benne, ökröt és szamarat vittek a barlangba, ahol újrajátszották Jézus születésének éjszakáját. A cél az volt, hogy a nézők a felelevenített események által mélyebben át tudják élni a megváltó világra jöttének örömét. Egyes források szerint, amelyek a ferences rendiek krónikájára hivatkoznak, egy zarándok úgy látta, hogy a barlang jászolába fektetett baba megelevenedett, és a kis Jézus valóban jelen volt az ünneplő tömeg körében.

Termés, kupak és kavics is lehet alapanyag

Tavaly csaknem 150 alkotás érkezett be a Szegedi Dóm Látogatóközpont felhívására, amelyek között hagyományos, de rendhagyó alapanyagokból készült Betlehemek is szép számmal akadtak. Termésekből, csuhéból, fából, kavicsokból, üvegből, kupakokból, gyurmából, kartonpapírból, joghurtos poharakból is készítettek életképeket az istállóban szállást kapott szent családról.

Technikai megkötés idén sincs, az alkotások anyaga, mérete és az alkalmazott technika szabadon választható meg.

A Betlehemeket személyesen vagy postai úton november 24-én 17 óráig kell eljuttatni a látogatóközpontba a kitöltött jelentkezési lappal együtt, amelyen szerepel az alkotó vagy alkotóközösség neve, címe, elérhetősége és néhány soros ismertető a műről. Az űrlap a www.domlatogatokozpont.hu weboldalról letölthető vagy a látogatóközpontban személyesen átvehető.