A tavalyi nagysikerű program után idén is megrendezte Algyő saját borfesztiválját. Pénteken és szombaton a Főtéren hét borászat nedűit kóstolhatták az érdeklődők.

Hét borászat boraiból válogathattak az algyőiek a borfesztiválon.

Fotó: Karnok Csaba

– Tavaly még csak négy borászatunk volt, de most már minden borrégió képviselteti magát. Bővítettük a kínálatot ginnel, pálinkával is, és ami talán a legfontosabb, hogy az előző év szemétmennyiségét drasztikusan visszaszorítottuk azzal, hogy saját üvegpoharat gyártattunk és a vendégek abból isznak – mesélte Kovács László, a Gyevikult Nonprofit Kft. vezetője, aki azt is büszkén kiemelte, hogy már Szegedről és a környező településekről is érkeztek ide vendégek.

Az árak egyébként kedvezőbbek voltak Algyőn, mint a szegedi borfesztiválokon, a zenei programokat pedig úgy állították össze, hogy minden fellépőnek legyen vármegyei, sőt sok esetben algyői kötődése. A színpadon felléphettek kezdő helyi tehetségek is.