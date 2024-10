Gyöngyszem az átokházi tanyavilágban. Az egykori sivár átokházi homokon, a szegedi tanyavilágban, a várostól legmesszebbi ponton emelték 1937-ben a Back-kápolnát. A Back Bernát üzletember, politikus, a szegedi Rotary Club első elnöke által építtetett kápolnában vasárnap tartották a búcsúi szentmisét. A búcsú elsősorban egyházi ünnep, a templom védőszentjének ünnepe.

Összekovácsolja a közösséget. Vasárnap tartották az ásotthalmi Back-kápolna búcsúi szentmiséjét. Fotó: Ásotthalmi önkormányzat/Rácz Ildikó

A misét Thorday Attila, az Újszegedi Árpádházi Szent Erzsébet Templom plébánosa celebrálta. A misére hagyományosan a környező településekről – Ruzsáról, Öttömösről, Mórahalomról, Zákányszékről, Szegedről – is érkeztek hívek. Papp Renáta ásotthalmi és Sánta Gizella ruzsai polgármester is jelen volt a misén. Eljött a korábbi mórahalmi plébános, Joó Balázs atya is. A Back-kápolna búcsúja jó példa arra, amikor egy vallási esemény összekovácsolja a közösséget. A mise után szeretetvendégségre várták a híveket.