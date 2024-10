Zurbó Dorottya és Arun Bhattarai alkotását is beválogatta a Nemzetközi Dokumentumfilmes Szövetség (International Documentary Association - IDA) az elmúlt időszak húsz legjobb dokumentumfilmje közé, amelyek jelölhetők az IDA Documentary Award díjra – tájékoztatta az MTI-t pénteken a Nemzeti Filmintézet. A boldogság ügynöke című film a Zsidmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában is szerepelt, és elnyerte Szeged különdíját. Az amerikai IDA Documentary Awards a világ legrangosabb dokumentumfilmes fóruma, amely egy adott év legjobb, a fikciós műfajon kívüli alkotásait díjazza – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Filmintézet. Mint írták, idén rekordszámú, több mint 700 pályamű érkezett a Los Angeles-i székhelyű IDA-hoz. Az IDA Documentary Awards honlapján szereplő információ szerint november 19-én jelentik be azt a tíz jelöltet, amelyek közül az IDA tagjai december 1-ig kiválasztják a kategória győztesét. A díjátadót a tervek szerint december 5-én tartják a Los Angeles belvárosában található Orpheum Színházban.

Illusztráció: Shutterstock