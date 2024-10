– A teret, az árkádokat bolognai mintára alakították ki. Tévesen terjedt el a velencei Szent Márk térhez való kötése, ezt a formát Klebelsberg Kuno a pályázati felhívásban kérte – mondta Horváth Gábor.

Az árkádok alatt számos magyar híresség szobra, domborműve látható. Fotó: Imre Péter

Rerrich Béla építész

Több forrásban szerepel, hogy az „alkotói művészet az utolsó percig, a kőművesek állásain is formálódott a kezében. Ő tervezte nemcsak az épületegyüttest, de a legkisebb iparművészeti feladatokat, megoldásokat is. A helyszínen építés közben adta a legjobb iparosok kezébe a rajzokat, még akkor is formálódott keze alatt az eszményi egész minden apró részlete”.

Rerrich Bélának baráti volt az együttműködése az iparosokkal. Bálint Sándornak köszönhetően név szerint is ismerünk néhányat azok közül, akikkel együtt dolgozott: a budapesti Thék Endre, Seenger Béla, Forreider Béla, a szegedi Bille János, Kónya György műkovácsok, Kocsis Ferenc, Lengyel Lőrinc, Takács János és Erdélyi András. Nagyobb önállóságot csak Ohmann Béla szobrász, Virágh Pál, a vasmunkák kivitelezője és Lenovszky György, a kápolna festője kapott.

Üzenetek

– A kovácsoltvas kapu is üzen, amit Rerrich Béla és Kónya György, korának leghíresebb szegedi kovácsa készített, és az alkalmazott allegóriák miatt a kommunizmus évtizedeit is átvészelte, pedig akkor minden Trianon-emlékművet „eltakarítottak”. A kapuban 156-szor találkoznak a kovácsoltvas elemek, mert 1920-ban, szökőév lévén, június 4-e, a békediktátum aláírásának dátuma a 156. nap volt. Ha meg akarjuk érteni a kaput, a térrel is foglalkozni kell, ha meg szeretnénk érteni a teret, akkor a templommal is foglalkozni kell, mert párhuzamok vannak a kettő között – árulta el Horváth Gábor. Hozzátéve: ő kizárólag eredeti forrásokból merít, mint amilyenek Glattfelder Gyula beszédei és írásai, Foerk Ernő és Rerrich levelei.

Azt is elmondta, a Dómra úgy tekintünk, mint árvízi fogadalmi templomra, de nemcsak az, az apostoli királyság jelképei, allegóriái, Glattfelder Gyula szavaival a magyar katolicizmus reménységei öltenek benne testet.