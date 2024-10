Az alkotók kiemelték, hogy tudják jól, az előadással nem tudják megakadályozni, hogy egy fiatal drogot használjon. Ám a szerhasználat valóságos veszélyét láttatni tudják. Azt, hogy az eksztázis egy pillanat alatt átfordulhat rémálomba. A cél mégsem a szimpla elrettentés, hanem a tudatosítás, a tabumentesítés, a fiatalok gondolkodásra késztetése.

Fotó: Karnok Csaba

– Az alkohol és a marihuána is megjelenik az előadásban, de a legnagyobb hangsúlyt az ecstasy kapja. Egyrészt, mert nagyon népszerű, másrészt pedig a szintetikus kábítószereknél lutri, hogy mit vesz be az ember. Előfordulhat, hogy nem azt kapja a fogyasztó, amit venni akart, vagy nem a kívánt dózisban tartalmaz hatóanyagot, vagy a vártnál később kezd hatni, ezért rögtön többet vesz be, vagy keverni kezdi más szerekkel. Egy biztos mindegyik esetben: amit bevesz, az hatással lesz rá – emelte ki Búsi Dávid.