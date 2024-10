A nyugdíjas szakács

Duka Félix arra is büszke, hogy 62 évesen elvégezte a szakács képzést a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolában. Itt is fontos volt számára a hagyományok ápolása. Azóta is rendszeresen főznek rendezvényeken közösen Pápai Péterrel, az iskola szakács szakoktatójával.

Duka Félix, egy boldog és elégedett ember Mórahalomról. Fotó: Karnok Csaba

– A nyugdíj nem azt jelenti, hogy nem kell dolgozni menni, hanem életformát kell váltani – mondta. Most sem pihen, nyugdíjas éveiben írni szeretne.

Biztos és erős családi háttér

A beszélgetést azzal zártuk, hogy ehhez természetesen szükség van egy biztos és erős családi háttérre, egy támogató feleségre.

– Mindezek mellett, életem eddigi és hátralévő részének legkedvesebb része, hogy gyermekeim, Gabriella és Lili, férjeik Norbi és Endre, valamint unokáim Nándi, Dorka, Venci és Laura életében is lámpásként szolgálhassak – fogalmazott kellően ünnepélyesen Duka Félix, majd elmesélt erről egy történetet.

Duka Félix egy boldog ember

Nemrég Kalocsán járt egy osztálytalálkozón, ahol a többiek egymás után sorolták, ki hányszor vált el, hányadik feleségével él éppen együtt, milyen baja, betegsége van.

Amikor rám került a sor, nem tudtam mást mondani, csak azt, hogy gyerekek, én boldog vagyok. Boldog házasságban élek, szerető családom van. Azt hiszem, ez a lényeg

– tette hozzá.