A képíró hű marad eredeti eszméihez mindvégig. Az ember igazán teljes értékű kifejezésére törekszik, és abból nem hiányozhat az isteni rész, a természetfölötti. Éppen úgy, ahogyan hozzá kell tartozzon a természet alatti is. Zoltánfy pedig ezt is, azt is megjeleníti. Aki elmerül ebben a tárlatban, látni fogja a húsban a lelket, a vérben a szellemet. Érezni fogja a gyökerekben a lombot, a földi hazában a hazát ott fönn, a magasban. Hallani fogja a képek csendjében a kozmosz csendjét. Egy Szeged formájú hazát lát majd fönt is, lent is. Zoltánfy István világegyeteme Szeged alakját ölti, mégis elfér benne maradéktalanul a teremtés, a teljes univerzum