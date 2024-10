A magányosság érzése

Miközben verseskötetei megjelentek, dolgozott szerkesztőként és tanított is. Egész életében küzdött az elismertségért, no meg a magányosság érzésével. Ráadásul az érzékeny lelki alkatú művészt magánéleti problémák is keserítették. Életének, többszöri sikertelen kísérlet után, családi tragédiák árnyékában vetett véget.

A megemlékezésre eljöttek Hervay Gizella rokonai is, akik egy-egy szál fehér rózsát helyeztek a padra. Egyikük, az ugyancsak költő féltestvér Hervay Tamás még egy versét is felovasta – ez utóbbi kivételesen pozitív kicsengésű volt.