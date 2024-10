Fásy Ádám, a Munkácsy Alapítvány elnöke és Fogas Ottó, a szegedi Móra Ferenc Múzeum igazgatója köszöntötte kedden a közgyűjtemény Munkácsy-kiállításának harmincezredik látogatóját.

Fásy Ádám és Fogas Ottó adta át az ajándékcsomagot. Fotó: DM

Fásy Ádám adta át a csomagot

Kovács Györgyné férjével, Kovács Györggyel érkezett Hajdúszoboszlóról Szegedre, ahol az ötvenedik házassági évfordulójukat ünneplik. Elmondták, hogy egy hetet töltenek a városban, és igyekeznek minél több látványosságot megnézni, ezért látogattak el a Móra Ferenc Múzeumba. A harmincezredikként érkező pár egy ajándékcsomagot kapott az alkalomból.

Fásy Ádám pedig bejelentette, hogy az eredetileg november végéig tervezett tárlatot a nagy érdeklődés miatt január 2-ig meghosszabbítják.

Fogas Ottó pedig arról beszélt, hogy ez egy komoly mérföldkő a múzeum életében. Szerinte a Munkácsy-tárlat már a nagy kiállítások közé számít, hiszen alig három hónap alatt érte el a harmincezres látogatószámot. A hosszabbítással együtt pedig nem kizárt, hogy elérik az ötvenezres látogatottságot.

Csaknem nyolcvan alkotás látható

A Munkácsy-kiállításon csaknem nyolcvan eredeti Munkácsy-alkotást láthatnak az érdeklődők, közöttük a legendás Ásító inast is. A tárlat célja, hogy bemutassa a festőzseni különböző művészi korszakait lenyűgöző alkotásain keresztül, valamint bepillantást engedjen Munkácsy életének mindennapjaiba is. Mindemellett egy interaktív foglalkoztató termet is kialakítottak, ahol többek között különböző vizuális illúziókkal és az önarckép-készítés fogásaival is meg lehet ismerkedni.