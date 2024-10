– Mélységesen felháborít, hogy egyesek miként állnak a környezet szépítéséhez, a fejlesztésekhez. És ami történt, méltatlan a szobrot készítő művészhez is – mondta Czirbus Gábor önkormányzati képviselő, alpolgármester egy a napokban kihelyezett alkotással kapcsolatban azon a lakossági fórumon, amelyet Farkas Éva Erzsébet polgármesterrel együtt tartott a 7. számú körzetben. A faszobor meglepően erős indulatokat váltott ki a környék lakói körében. Volt, aki lapunknak személyesen jelezte: őt ravatalra emlékezteti, mások a makói témájú közösségi oldalakon nyilvánítottak róla többnyire kedvezőtlen véleményt. Voltak persze pozitív hozzászólások is, de például azt is firtatták, hogy vajon mibe került.

Faszobor a makói Nagyér sétányon. Fotó: Szabó Imre

Faszobor felajánlásból

Czirbus Gábor ez utóbbi kitételre reagálva elmondta, a faszobor Brzózka Marek művész-tanár munkája, aki egyébként a helybeli Szignum Kéttannyelvű Egyházi Iskola pedagógusa. Időről időre visszatérő vendége a nyaraként megrendezett, határon túli alkotókat is fogadó makói Marosmenti Natura Művészelepnek, és itt faragta ki azt évekkel ezelőtt. Az alkotás címe Maros, és egy uszadékfát ábrázol. A szobor eddig a makói múzeum udvarán hevert, az alkotó pedig jelezte, ha el tudnák helyezni valahol a városban közterületen, ingyenesen felajánlaná. Az elhelyezésnek természetesen így is volt költsége, ezt azonban ugyancsak felajánlásból oldották meg: magánemberként Farkas Éva Erzsébet polgármester, illetve Pál János építészmérnök állta. Ebből a pénzből készült a faszobor talapzata, a körülötte kialakított kis kert és a kavicságy.

Szívesen venné, ha elnézést kérnének

A szobor talapzatánál egy tábla a szobor címét és alkotóját örökíti meg, a másik pedig a lefedett Nagyér sétány és a Maros történetéről, illetve az alkotásról közöl információkat.

Czirbus Gábor a fórumon azt mondta, bízik abban, hogy mindenki kulturális ízlése megengedi, hogy a szobor a helyén maradjon.

– Szívesen venném azoktól, akik a tanárt megbántották, ha elnézést kérnének tőle, és ugyancsak jó szívvel venném, ha a következő hasonló közérdekű fejlesztéshez esetleg hozzájárulnának – tette hozzá. Megemlítette még, hogy a művésztelep jó néhány értékes alkotása hever még raktárban, amelyek megérdemelnék, hogy a nagyközönség lássa azokat.