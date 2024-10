A közönségtalálkozón a színésznő úgy fogalmazott karakteréről, hogy Eliza nem megváltozik, sokkal inkább kinyílik Higgins professzortól (Borovics Tamás), eszközt kapva gazdag érzelemvilágának kifejezésére.

Egyszerűen megérkezik oda, ahová születnie kellett volna. Hiszen, ha nem lenne tanítható, ha nem lenne benne eleve az úrinővé válás lehetősége, akkor Higgins professzor kudarcot vallana. Eliza alapvetően nagyon intelligens, hiszen meglátja a lehetőséget és él is vele. Dolgozni és tanulni akar azért, hogy kitörhessen a mélyszegénységéből, nyomorúságos élethelyzetéből. Képes és akar változni, fejlődni

– mondta el szerepe kapcsán Fekete Patricia.

Öt szerep várja az évadban

Azt is elmondta lapunknak, hogy izgalom nem kínozza, inkább izgatottan várja a szombati bemutatkozást. Az ifjú színésznő a My Fair Lady musical mellett az évad további részében több zenés és prózai darabban is csillogtatja majd tehetségét. Rögtön a premier után várja a Kölyök szerepe A padlás musicalben, majd A dzsungel könyve musicalben Tunát játssza, azt követően a Marica grófnő operettben Liza karakterét alakítja, majd az évad végén az Oltalomkeresők fabulában is vár rá egy szerep.

Öt bemutató. Sűrű lesz, de én ennek nagyon örülök

– jegyezte meg vidáman.