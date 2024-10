Meggyőződésem, hogy a pálca választja a karmestert. Mert minden pálca lelke más, ahogyan a karmesteri stílusok is nagyon eltérőek. Bízom benne, hogy a lelkesedésemet sikerül majd mindig átsugároznom a zenekarra, akik nagy nyitottsággal fogadtak. Eddig sikerült. A My Fair Lady indítását például csak repülőrajtnak hívom, mert befutok az árokba, meghajolok, és már fent is van a kezem. Ez a jó lendület pedig végigkíséri az egész előadást