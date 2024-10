Idén is vidám programok várták a gyerekeket és szüleiket az Algyői Faluháznál. A halloween bulin az érdeklődők sorba álltak az arcfestő standnál, ahol pókok és pókháló készült a gyerekek arcára.

Móka és kacagás: halloween buli az Algyői Faluháznál, ahol gyerekek és családok együtt ünnepeltek. Fotó: Karnok Csaba

Jó móka a halloween buli

Az Algyői Faluház melletti területen tökfaragóverseny zajlott, volt, aki klasszikus szigorú vigyort faragott a tökből, mások különleges mintákat választottak, a gyertyafényes töklámpások sötétedéskor félelmetes, mégis ünnepi hangulatot teremtettek.

Máshogy is felhasználták a tököt, tökgurító verseny is volt. Voltak még halloweeni játékok: szörny activity, zombi apokalipszis, múmia készítés és egyéb izgalmak. A pillecukorevő verseny is igen népszerű volt. A felfűzött édességet a szülők, nagyszülők tartották a gyerekek elé, akiknek ügyesen, a kezük használta nélkül kellett elfogyasztani a puha cukrot. A leggyorsabb Süveg Zoé volt, aki azt mondta, nincs különösebb titka, egyszerűen csak szereti a pillecukrot.